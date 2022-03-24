Google может уйти из России: к чему это приведет?

В ходе информационного противостояния Google заблокировал многие YouTube-каналы российских журналистов и средств массовой информации. Роскомнадзор потребовал у компании снять ограничения, наложенные на медиаресурсы России и перестать транслировать гражданам РФ призывы к терроризму, заявив, что в случае отказа примет меры. Почему сложилась такая ситуация и к каким последствиям она может привести?

В числе каналов YouTube, попавшими под блокировки, стали популярные в России СМИ: «РБК», «НТВ», «ТНТ», «РЕН ТВ», «Известия», «Пятый канал», «Русское радио», «Царьград», «Первый канал», «Россия 1», «Культура», «Звезда», «Россия 24» и Sputnik.

На днях Роскомнадзор сообщил, что по требованию Генпрокуратуры заблокировал доступ к интернет-сервису News.Google на территории РФ из-за содержащейся там дезинформации о процессе спецоперации на Украине. Компания подтвердила, что российские пользователи сталкиваются с трудностями в попытках зайти на сайт сервиса новостей.

На территории РФ действует дочерняя организация компании Google ООО «Гугл». В ее сферу деятельности входит маркетинг, реклама и операционно-стратегические работы.

Прибыль на российском рынке приносят популярные сервисы:

YouTube — видеохостинг;

Gmail — почта;

Фото;

Docs — онлайн-офис для создания, редактирования и оформления текстовых файлов;

One Drive — сервис для хранения, редактирования и синхронизации файлов: материала, книг, изображений и прочего;

Pay — платежная система;

Store — магазин приложений;

TV.

Компания также получает доходы от приложений для Android.

Что произошло?

Работа российского офиса впервые столкнулась со сложностями глобального масштаба в 2021 году, когда Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию более чем на семь миллиардов рублей из-за неудаления запрещенной на территории России информации. Также Арбитражный суд Москвы за блокировку в июле 2020 года YouTube-канала «Царьград» назначил штраф в 94 триллиона рублей в пользу телеканала.

После начала спецоперации на Украине свернулась деятельность платежной системы Google Pay в РФ. Это произошло на почве введения финансовых и банковских санкций и ограничения Visa и MasterCard.

Информационное противостояние сторон привело к появлению большого количества пропаганды на YouTube, фильтрование которой компания не осилила. После введения в России нового закона о фейках, представители американского холдинга решили на некоторое время заморозить рекламу. Это стало причиной неуместности Premium подписки на видеохостинге, которая избавляла пользователей от просмотра рекламы. Отключение нашей страны от SWIFT и уход Visa и MasterCard стали причиной огромного количества отказов в денежных переводах. Так как ресурсов на решение этой проблемы оказалось недостаточно, то монетизацию на YouTube отключили вовсе. Это привело к тому, что блогеры, которые активно вели свои каналы на видеохостинге, потеряли прибыль от рекламы и прервали деятельность. Снизились просмотры известных каналов. Сервисное обслуживание требует постоянного финансирования, что вызвало ряд трудностей. Отключение монетизации также повлекло за собой обязательство компании на выплату НДФЛ за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе. Денежные средства должны поступить до 10 апреля.

Что касается магазина приложений Play Store, 10 марта компания отменила покупку платных приложений и игр, а также оплату подписок и покупку цифровых товаров, которые раньше проводились через Google Pay. Бесплатные приложения остаются в свободном доступе для россиян. Отметим, что у компании были другие варианты получения оплаты, но они исключили все возможные из них на практике, что говорит о желании покинуть рынок страны.

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У холдинга в России не осталось основных потоков прибыли. В случае, если Роскомнадзор прикроет YouTube, что вполне вероятно из-за наложения ограничений на российских журналистов, то компании больше нечего делать в стране. В разных СМИ на днях появлялась информация, что сотрудников начинают вывозить из России.

Как отразится уход Google на россиянах и стране?

Компания должна выплатить наложенные на нее штрафы за недобросовестный фильтр контента и блокировку телеканала «Царьград». Есть закроется российская дочерняя компания, то средств на погашения задолженности у американского холдинга в России уже не будет.

За счет блокировки аккаунтов, остановки использования Gmail и поддержки Google Maps и Google Drive многие россияне столкнутся с потерей своих данных. Но больше всего уход компании ударит по блогерам и корпоративным клиентам, кто активно пользуется сервисами холдинга.