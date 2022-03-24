В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости.

Документы направлены в Минпромторг и Минсельхоз, сообщает издание RT.

По словам Волынец, в нынешней ситуации наблюдается «повсеместный и не всегда обоснованный» рост цен на разные категории товаров. При этом создается ажиотажный спрос и как следствие дефицит на полках магазинов.

Вам будет интересно ФАС начала проверку после роста цен на офисную бумагу Федеральная антимонопольная служба проверит обоснованность роста цен на офисную бумагу. Проверки начались после роста числа жалоб от потребителей. Так, в Петербурге... 23.03.2022 288

«В этой связи считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки», — говорится в обращении.

По ее мнению, это позволит обезопасить россиян от завышенных цен недобросовестных участников рынка.