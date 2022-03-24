В России предложили создать государственные торговые сети с фиксированными ценами

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила создать государственные торговые сети с фиксированными ценами на товары первой необходимости.
Документы направлены в Минпромторг и Минсельхоз, сообщает издание RT.
По словам Волынец, в нынешней ситуации наблюдается «повсеместный и не всегда обоснованный» рост цен на разные категории товаров. При этом создается ажиотажный спрос и как следствие дефицит на полках магазинов.
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«В этой связи считаю необходимым разработать регламент учреждения и работы государственных торговых сетей с фиксированными ценами для продажи продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости, детских товаров без торговой наценки», — говорится в обращении.
По ее мнению, это позволит обезопасить россиян от завышенных цен недобросовестных участников рынка.