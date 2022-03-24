Спасатели предупреждают жителей и гостей Ленобласти об ухудшении погодных условий в ближайшие три дня.

По данным МЧС, завтра, 25 марта, на территории Ленобласти местами ожидаются небольшие, умеренные дожди с мокрым снегом. На дорогах гололедица.

26 марта будут идти снег, мокрый снег и дождь. Ожидаются метели, порывы ветра будут достигать до 15-20 м/с. На дорогах сложная обстановка.

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27 марта синоптики также обещают снег, метель и порывистый ветер 15-18 м/с. На дорогах гололедица, сложная обстановка.

Спасатели просят жителей и гостей Ленобласти быть осторожными.