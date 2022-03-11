Выборгский таможенники обнаружили у пассажира автобуса незадекларированные дорогие часы

Автор: Гузель Галимова
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Туриста с часами премиум-класса остановили на пункте пропуска Брусничное в Выборгском районе Ленобласти.

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Фото: СЗТУ

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, у пассажира автобуса обнаружили незадекларированные часы марки Panerai в фирменной упаковке с чеком на сумму 7 900 евро. Мужчина рассказал, что купил их в Милане для себя. За границу он обычно летает на самолетах, а на автобусе едет впервые и не знал, что такие покупки надо декларировать.

В отношении пассажира составили административный протокол.

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22.02.2022 309
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