Выборгский таможенники обнаружили у пассажира автобуса незадекларированные дорогие часы

Туриста с часами премиум-класса остановили на пункте пропуска Брусничное в Выборгском районе Ленобласти.

Как сообщает Северо-Западное таможенное управление, у пассажира автобуса обнаружили незадекларированные часы марки Panerai в фирменной упаковке с чеком на сумму 7 900 евро. Мужчина рассказал, что купил их в Милане для себя. За границу он обычно летает на самолетах, а на автобусе едет впервые и не знал, что такие покупки надо декларировать.

В отношении пассажира составили административный протокол.