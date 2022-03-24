Стоматологическая установка за 750 тысяч рублей установлена в Киришской поликлинике

В Киришской детской поликлинике установлено новое стоматологическое оборудование, закупленное по программе модернизации первичного звена.

В обновленном стоматологическом кабинете ведется прием уже две недели, за это время осмотры прошли уже более 300 маленьких пациентов.

«Стоматологическая установка произведена с учетом всех современных требований, имеет хороший функционал. Для врача и ассистента ― это удобный диапазон рабочего места, а для ребенка ― комфорт», ― добавили специалисты поликлиники.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, во Всеволожскую поликлинику поступил компьютерный томограф за 29 млн рублей. Аналогичный томограф в феврале был поставлен в поликлинику Кингисеппа, для чего даже пришлось демонтировать окно и расширить проем, а в ближайшее время КТ будет смонтирован в Лодейнопольской больнице. А в Тосно в поликлинике и в женской консультации новые УЗИ-аппараты пришли на смену старым, также в поликлинике Никольского установлен новый УЗИ-аппарат за 5,2 млн рублей, в Тихвинскую межрайонную больницу поступил новый передвижной УЗИ-аппарат, в Киришскую больницу поступило новое оборудование для физиотерапии.