Стоматологическая установка за 750 тысяч рублей установлена в Киришской поликлинике

В Киришской детской поликлинике установлено новое стоматологическое оборудование, закупленное по программе модернизации первичного звена.
В обновленном стоматологическом кабинете ведется прием уже две недели, за это время осмотры прошли уже более 300 маленьких пациентов.
Как уже ранее писал ivbg.ru, во Всеволожскую поликлинику поступил компьютерный томограф за 29 млн рублей. Аналогичный томограф в феврале был поставлен в поликлинику Кингисеппа, для чего даже пришлось демонтировать окно и расширить проем, а в ближайшее время КТ будет смонтирован в Лодейнопольской больнице. А в Тосно в поликлинике и в женской консультации новые УЗИ-аппараты пришли на смену старым, также в поликлинике Никольского установлен новый УЗИ-аппарат за 5,2 млн рублей, в Тихвинскую межрайонную больницу поступил новый передвижной УЗИ-аппарат, в Киришскую больницу поступило новое оборудование для физиотерапии.