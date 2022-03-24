Новые covid-послабления: в Петербурге снимают ограничения по заполняемости театров, концертных залов и кинотеатров

С понедельника, 28 марта, в учреждениях культуры Петербурга отменяются ограничения по наполняемости залов. Беглов подписал соответствующее постановление.

Так, театры, цирки, концертные организации и кинотеатры смогут снова заполнить свои залы на 100%, но не более 2 тысяч человек. Кроме того, со 100 до 300 человек увеличена количество участников мероприятий, которые разрешено проводить без согласования. Отменяется и требование о 50-процентной наполняемости речных трамвайчиков и запрет перемещаться по палубе.

Тем не менее «марочный режим» в Петербурге пока не отменяют. Ранее глава Роспотребнадзора Ленобласти выступила против отмены масок.