С 30 марта Россия отменяет ограничения на пересечение сухопутных границ с Казахстаном и Монголией.

Так, с полуночи 30 марта будут сняты ограничения на въезд и выезд через сухопутный участок российско-казахстанской и российско-монгольской границы. Ограничения снимаются также для иностранных граждан и лиц без гражданства, приезжающих из Монголии в Россию.

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Российские сухопутные границы оставались закрытыми из-за пандемии коронавируса с марта 2020 года.