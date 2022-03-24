Жители Европы вынуждены закупаться топливом и продовольствием в России

Антироссийские санкции дали противоположный эффект — цены на продукты и топливо в Европе заметно возросли. Теперь можно наблюдать следующую картину — европейцы приезжают в Ленинградскую область, чтобы заправить баки и купить подсолнечное масло и конфеты.
Репортаж на таможенном посту в Ивангороде Ленобласти подготовил портал «РИА ФАН». Журналисты издания лично убедились, что пересечь границу для покупки базовых продуктов и топлива желают множество европейцев. У тех, что все-таки смогли попасть в Россию, корреспонденты взяли небольшие интервью.
Так, в основном в нашу страну прибывают жители Эстонии. Одна из них журналистам рассказала, что кроме роста цен на продовольствие, некоторые категории товаров и вовсе пропали с прилавков.
Уже другие «продуктовые и топливные туристы», семейная пара из Эстонии, поведали, что именно они закупают в России:
К слову, жители Европы еще до происходящих сегодня в мире событий жаловались на стоимость топлива. Так, в в своем материале мы рассказывали историю гражданина Финляндии, который до пандемии ездил в Россию за топливом и запчастями на авто.