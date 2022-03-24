Жители Европы вынуждены закупаться топливом и продовольствием в России

Антироссийские санкции дали противоположный эффект — цены на продукты и топливо в Европе заметно возросли. Теперь можно наблюдать следующую картину — европейцы приезжают в Ленинградскую область, чтобы заправить баки и купить подсолнечное масло и конфеты.

Репортаж на таможенном посту в Ивангороде Ленобласти подготовил портал «РИА ФАН». Журналисты издания лично убедились, что пересечь границу для покупки базовых продуктов и топлива желают множество европейцев. У тех, что все-таки смогли попасть в Россию, корреспонденты взяли небольшие интервью.

Так, в основном в нашу страну прибывают жители Эстонии. Одна из них журналистам рассказала, что кроме роста цен на продовольствие, некоторые категории товаров и вовсе пропали с прилавков.

Конечно, все подорожало. Соль и пищевая сода пропали с прилавков. Масло и муку просто сметают. Цены повысились. На солярку цена просто сумасшедшая. А если ты пенсионер? Люди едут за соляркой, за бензином. Не знаю, дают тут крупы или нет, но у нас все очень подорожало, — говорит жительница Эстонии.

Уже другие «продуктовые и топливные туристы», семейная пара из Эстонии, поведали, что именно они закупают в России:

… покупаем масло подсолнечное, конфеты, печенье для детей и внуков. В основном, заправляться ездим. Сейчас 95-й бензин стоит 1,85 евро, а тут заправиться — 51 рубль. Это большая разница… Положительно относимся к проведению спецоперации. Мы за Путина. Тут нечего даже и говорить. Решение правильное — уверена пара.

К слову, жители Европы еще до происходящих сегодня в мире событий жаловались на стоимость топлива. Так, в в своем материале мы рассказывали историю гражданина Финляндии, который до пандемии ездил в Россию за топливом и запчастями на авто.