Хулиганы едва не убили девушку сброшенным с 19 этажа дома кирпичом

В Петербурге неизвестные решили развлечься, сбросив кирпич с 19 этажа высотки. Проходящую в этот момент девушку спас козырек.
Видео с камеры уличного наблюдения публикует паблик «Вконтакте» Наш Приморский район.
Произошел инцидент на Комендантском проспекте, в квартале «Чистое Небо». С огромной скоростью булыжник пролетел сквозь стеклянный козырек. По счапстливой случайности, девушка успела пройти немного вперед и ее не задело. Правда, фрагменты стекла все же попали на прохожую.
Сейчас полиция разыскивает хулиганов.
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24.03.2022 124