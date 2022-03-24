Хулиганы едва не убили девушку сброшенным с 19 этажа дома кирпичом

В Петербурге неизвестные решили развлечься, сбросив кирпич с 19 этажа высотки. Проходящую в этот момент девушку спас козырек.

Видео с камеры уличного наблюдения публикует паблик «Вконтакте» Наш Приморский район.

Произошел инцидент на Комендантском проспекте, в квартале «Чистое Небо». С огромной скоростью булыжник пролетел сквозь стеклянный козырек. По счапстливой случайности, девушка успела пройти немного вперед и ее не задело. Правда, фрагменты стекла все же попали на прохожую.

Сейчас полиция разыскивает хулиганов.