Макрон опасается беспрецедентного продовольственного кризиса в мире

Ситуация на Украине может привести к серьезному общемировому продовольственному кризису.

Об этом 24 марта пишет ТАСС, ссылаясь на заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе.

Мы сейчас вступаем в беспрецедентный продовольственный кризис. Россия и Украина – крупнейшие сельскохозяйственные производители, – говорит Макрон.

По мнению французского государственного лидера, эта проблема сильно скажется на странах Магриба, Африки, Ближнего Востока. Также Макрон предполагает, что ситуация с продовольствием станет еще более сложной в ближайшие 12-18 месяцев.

Такое же мнение озвучивает президент США Джо Байден. Он отметил, что ситуация на Украине грозит дефицитом продовольствия.

Это реальная проблема. Цену за санкции платит не только Россия. Это влияет на многие страны….Мы с нашими европейскими союзниками обсуждаем, что делать, чтобы решить эту проблему, – сказал он.

На фоне таких заявлений иностранных политиков, жители Европы приезжают в Россию, чтобы закупиться продовольствием и топливом. Кроме того, что в странах ЕС начался рост цен на товары, некоторых продуктов и вовсе нет на прилавках.