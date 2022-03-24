Макрон опасается беспрецедентного продовольственного кризиса в мире

Ситуация на Украине может привести к серьезному общемировому продовольственному кризису.
Об этом 24 марта пишет ТАСС, ссылаясь на заявление президента Франции Эммануэля Макрона по итогам встречи лидеров G7 в Брюсселе.
По мнению французского государственного лидера, эта проблема сильно скажется на странах Магриба, Африки, Ближнего Востока. Также Макрон предполагает, что ситуация с продовольствием станет еще более сложной в ближайшие 12-18 месяцев.
Такое же мнение озвучивает президент США Джо Байден. Он отметил, что ситуация на Украине грозит дефицитом продовольствия.
На фоне таких заявлений иностранных политиков, жители Европы приезжают в Россию, чтобы закупиться продовольствием и топливом. Кроме того, что в странах ЕС начался рост цен на товары, некоторых продуктов и вовсе нет на прилавках.