СМИ: поезда «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки перестанут ходить с 26 марта

Движение поездов «Аллегро», которые курсируют между Петербургом и Хельсинки, может прекратиться 26 марта. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на финские СМИ.

По данным издания, финский министр управления государственной собственностью Тютти Туппурайнен направила письмо компании VR, в котором говорилось, что эксплуатация поезда «более нецелесообразна».

Напомним, 1 марта VR объявил о прекращении всех контактов с РЖД, за исключением поездов «Аллегро». Это было необходимо, что у граждан Финляндии была возможность вернуться на родину.

Поезда «Аллегро» возобновили движение между странами 12 декабря, до этого они были остановлены из-за пандемии.