Ему 19, а ей 15, но собирается рожать: следствие возбудило уголовное дело в Кировске

По информации ivbg.ru, следственный комитет Кировского района возбудил уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста в отношении 19-летнего жителя деревни Путилово.
Его знакомая находится на шестой неделе беременности, а ей лишь 15 лет. Факт беременности инспектор детской комнаты полиции установил при встрече со школьницей.
По предварительным данным, все произошло по обоюдному согласию. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.
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