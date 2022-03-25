Ему 19, а ей 15, но собирается рожать: следствие возбудило уголовное дело в Кировске

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, следственный комитет Кировского района возбудил уголовное дело о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста в отношении 19-летнего жителя деревни Путилово.

Его знакомая находится на шестой неделе беременности, а ей лишь 15 лет. Факт беременности инспектор детской комнаты полиции установил при встрече со школьницей.

По предварительным данным, все произошло по обоюдному согласию. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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11.01.2022 2982
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