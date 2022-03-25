Обгоревшее тело нашли после пожара в Большево

Автор: Гузель Галимова
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Пожар случился утром 24 марта – горел дом в деревне Большево Гатчинского района Ленобласти.

При разборе сгоревших конструкций обнаружено сильно обгоревшее тело. По предварительным данным, это 74-летний хозяин дома. Одного человека во время тушения удалось спасти — 70-летнюю женщину. Ее госпитализировали с ожогами, в тяжелом состоянии.

Проводится проверка.

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