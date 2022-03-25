Пьяный мужчина упал на Вечный огонь на Марсовом поле и едва не сгорел

Инцидент произошел вечером 24 марта — пьяный мужчина упал на Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге и едва не сгорел.
Из огня упавшего мужчину вытащили очевидцы, они быстро потушили загоревшуюся одежду и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, мужчина получил серьезные ожоги.
Вечный огонь в результате инцидента не погас.
Вам будет интересно
Тосненская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Тосно. Ему вменяют три статьи. Следствие установило, что с...
24.03.2022 115