Пьяный мужчина упал на Вечный огонь на Марсовом поле и едва не сгорел

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел вечером 24 марта — пьяный мужчина упал на Вечный огонь на Марсовом поле в Петербурге и едва не сгорел.

Из огня упавшего мужчину вытащили очевидцы, они быстро потушили загоревшуюся одежду и вызвали скорую помощь. По предварительным данным, мужчина получил серьезные ожоги.

Вечный огонь в результате инцидента не погас.

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24.03.2022 115
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