Более 13 тысяч преступлений зарегистрировали в Петербурге и Ленобласти с начала года

За первые два месяца 2022 года в Петербурге и Ленобласти зарегистрировали более 13 тысяч преступлений, из них раскрыто меньше половины – 5 692.

Как сообщили в ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» МВД РФ, за этот период число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, в двух регионах выросло на 104,5%. Повысилось и количество преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, — на 36%.

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Также зафиксирован рост злодеяний на улицах, площадях, парках и скверах Ленобласти – на 8,5%, и групповых преступлений в Петербурге – на 13,8% (от числа расследованных).

Всего в России было зарегистрировано 302,8 тыс. преступлений, это на 2,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.