Медведев рассказал о возможности возврата смертной казни в России. И объяснил, что он считает предательством

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев побеседовал с РИА «Новости». В беседе он обозначил свое видение по основным позициям актуальной в российском обществе повестки.

В частности, по словам политика, после выхода России из Совета Европы ограничений для возвращения смертной казни в уголовный кодекс больше нет. Но это не значит, что этот мораторий в стране будет снят.

«Я исхожу из того, что если все будет спокойно, [то возвращения смертной казни не будет]», подчеркнул Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев также отметил, что отъезд граждан из России является их личным делом. Однако в текущей ситуации недопустимо из-за границы и «желать отечеству поражения».

«Это не просто аморальная вещь, это предательство», – сказал Дмитрий Медведев