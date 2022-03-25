В отделении ЛДПР Петербурга возмущены фейками о смерти Владимира Жириновского

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, официальные источники – Минздрав, Вячеслав Володин и представители фракции ЛДПР – опровергли информацию о смерти Владимира Жириновского. Представители отделения ЛДПР в Петербурге рассказали «Невским Новостям», что возмущены недостоверной информацией о смерти своего лидера. 

«Мы в шоке от того, что в сети распространили ложные данные о смерти лидера нашей партии. Мы оперативно выяснили тоже информацию о том, как на самом деле чувствует себя Владимир Вольфович», – рассказал представитель ЛДПР

По словам парламентария, кардинальных изменений в состоянии здоровья Владимира Жириновского нет. Врачи продолжают лечение в плановом режиме.

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21.03.2022 338
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