В отделении ЛДПР Петербурга возмущены фейками о смерти Владимира Жириновского

Как сообщал ivbg.ru, официальные источники – Минздрав, Вячеслав Володин и представители фракции ЛДПР – опровергли информацию о смерти Владимира Жириновского. Представители отделения ЛДПР в Петербурге рассказали «Невским Новостям», что возмущены недостоверной информацией о смерти своего лидера.
«Мы в шоке от того, что в сети распространили ложные данные о смерти лидера нашей партии. Мы оперативно выяснили тоже информацию о том, как на самом деле чувствует себя Владимир Вольфович», – рассказал представитель ЛДПР
По словам парламентария, кардинальных изменений в состоянии здоровья Владимира Жириновского нет. Врачи продолжают лечение в плановом режиме.
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21.03.2022 338