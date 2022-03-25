Видео и подробности: грузовик въехал в магазин в Тосно – у него могли отказать тормоза

Как сообщал ivbg.ru, 25 марта около 10:00 грузовая машина въехала в стену продуктового магазина на проспекте Ленина, 19б, в Тосно. Стали известны подробности происшествия.

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Водитель был трезв и сам выбрался из кабины. В результате аварии госпитализация никому не потребовалась. Компания-поставщик «Эталон» характеризует водителя только с лучшей стороны.

По предварительным данным, у машины отказали тормоза. Чтобы не сбить пешехода, водитель резко вывернул руль и въехал в кирпичную стену. Момент аварии попал на видео (публикует telegram-канал Mash на Мойке).