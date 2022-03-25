Экопротивники новых портов в Ленобласти признаны иностранными агентами

Некоммерческая организация так называемых экоактивистов, выступавшая против строительства портов в Ленобласти, была признана иноагентом.
Министерство юстиции России 24 марта обновило реестр некоммерческих организаций, выполняющих в нашей стране функции иностранного агента. В этом списке оказалась организация «Друзья Балтики» (НКО выполняет функции иноагента на территории России). На официальном сайте организации указано, что они занимаются «вопросами охраны окружающей среды в Балтийском регионе».
Организация выступала против строительства портов в Ленобласти. В частности, с 2019 года так называемые экоактивисты протестовали против строительства порта в Приморске. В своих социальных сетях они распространяли критикующие материалы.
По сути, если бы строительство портов сорвалось, то сейчас страна лишилась незаивсимого морского грузопотока на Балтике.