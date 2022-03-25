Ветераны Волхова встали на защиту главы района Алексея Брицуна

Ветераны города Волхов не согласны с оценкой районного депутатского корпуса, которую он дал работе главы Алексея Брицуна.

Как пишет портал «Про Волхов«, 21 марта прошло заседание городского совета ветеранов. На нем активисты посмотрели фильм, рассказывающий о том, что было сделано в Волховском районе за прошлый год. В видеоряде были продемонстрированы цифры и факты, рассказано об экономическом развитии, мероприятиях по благоустройству и прочему.

После просмотра, все ветераны, как один, встали на защиту чиновника. Они уверены, что Алексей Грицун выполняет свои обязанности мастерски, с полной отдачей. И мнение пожилых активистов вполне можно считать авторитетным — многие из членов ветеранского совета прожили в районе с самого рождения. Они, как никто другой, знают о том, что необходимо здесь решать и исправлять.

Глава администрации Алексей Викторович Брицун умеет работать, владеет ситуацией, и делает дело. Он берётся за проблемы и решает их, активно общается с жителями, отвечает на вопросы, – отметила она. – Хоть он не местный, но вникая во все вопросы, уже стал патриотом нашего города. Я считаю, что работать нужно всем вместе, только так можно позитивно решать вопросы и иметь положительный результат, — считает Валентина Генриховна Гергерт, много лет возглавлявшая школу, а сейчас председательствующая в совете ветеранов.

Подобного мнения придерживаются все члены ветеранской организации. Каждый из них не остался в стороне и положительно оценил работу главы района. В стремлении отстоять Алексея Брицуна, ветераны даже составили коллективное открытое письмо ко всем жителям Волховского района, губернатору и ЗАКСу. С полным его текстом можно ознакомиться на портале «Про Волхов«.