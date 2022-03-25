Ветераны Волхова встали на защиту главы района Алексея Брицуна

Ветераны города Волхов не согласны с оценкой районного депутатского корпуса, которую он дал работе главы Алексея Брицуна.
Как пишет портал «Про Волхов«, 21 марта прошло заседание городского совета ветеранов. На нем активисты посмотрели фильм, рассказывающий о том, что было сделано в Волховском районе за прошлый год. В видеоряде были продемонстрированы цифры и факты, рассказано об экономическом развитии, мероприятиях по благоустройству и прочему.
После просмотра, все ветераны, как один, встали на защиту чиновника. Они уверены, что Алексей Грицун выполняет свои обязанности мастерски, с полной отдачей. И мнение пожилых активистов вполне можно считать авторитетным — многие из членов ветеранского совета прожили в районе с самого рождения. Они, как никто другой, знают о том, что необходимо здесь решать и исправлять.
Подобного мнения придерживаются все члены ветеранской организации. Каждый из них не остался в стороне и положительно оценил работу главы района. В стремлении отстоять Алексея Брицуна, ветераны даже составили коллективное открытое письмо ко всем жителям Волховского района, губернатору и ЗАКСу. С полным его текстом можно ознакомиться на портале «Про Волхов«.