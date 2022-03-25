На реках Ленобласти начались взрывные работы

В пятницу, 25 марта, в Ленобласти начались ледовзрывные работы.

Первый в этом году подрыв ледяного поля состоялся на месте впадения реки Сясь в Ладожское озеро в Волховском районе. Подобные мероприятия снижают вероятность появления ледяных заторов на реках и необходима для безаварийного прохода весеннего половодья.

Всего в регионе планируется взорвать порядка 4 800 м² льда, планируемая площадь взрывных полей ― 12 000 м².

Как себя вести, если вода подступила к порогу вашего дома, а также что делать в случае наводнения, чтобы обойтись меньшими потерями — ivbg.ru отвечают специалисты ГУ МЧС по 47 региону.