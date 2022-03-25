Избавиться от ненужных вещей можно будет на гаражной распродаже в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: tg-канал Новости Спб и Ленобласти

С 1 по 3 апреля в Севкабель Порту Петербурга пройдет крупная ярмарка.

Об этом 25 марта пишет tg-канал Новости Спб и Ленобласти.

Так, на на Гаражной распродаже будет всё: винтажные платья и пиджаки, сумки, обувь, украшения и головные уборы, фарфоровые чашки, стеклянные вазы и чайные наборы. Все то, что было так ценно долгие годы, но при этом, пылящееся в шкафах и на чердках, можно будет продать.

Пройдет мероприятие с 1 по 3 апреля на Кожевенной линии, 40.

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24.03.2022 171
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