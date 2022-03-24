В Ленобласти найден опасный сыр марки «Российский»

В Ленинградской области обнаружили факт торговли сыра, содержащего фитостерины.

Об этом 24 марта, в четверг, пишут Невские новости.

Так, специалисты Ленинградской ветеринарной лаборатории провели экспертизу сыра «Российский» с массовой долей жира 50 %, который поставляют из Курской области. Экспертиза показала, что в продукте находятся фитостерины. Это говорит о том, что в сыре содержались растительные жиры и употреблять его опасно.

Дело в том, что сыр – это натуральный продукт. Если при его изготовлении молочный жир частично заменяется на растительный, то это уже не сыр. Такую продукцию называют «сырным продуктом».

Дело в том, что сыр – это натуральный продукт. Если при его изготовлении молочный жир частично заменяется на растительный, то это уже не сыр. Такую продукцию называют «сырным продуктом».