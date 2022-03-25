Ученые нашли в крови человека микропластик

У 17 из 22 добровольцев в пробах крови ученые нашли частицы пластика и его производные.

Результаты исследований представили специалисты Свободного университета Амстердама. Их исследование показало, что в крови человека теперь можно найти пластик. Итоги эксперимента были опубликованы в газете Handelsblatt.

Так, кровь 22 человек проверили на наличие пяти разновидностей пластика. Изучение проводилось на специально созданных измерительных приборов. В итоге микропластик нашли в пробах 17 добровольцев. Правда, находится он в крайне малых объема.

Появление таких веществ в организме довольно очевидно — с 1950 по 2018 года было произведено порядка 6,3 млрд тонн пластика, а переработано его было только 9 %. Через грунтовые воды микрогранулы пластика и его химикаты просачиваются к ближайшим источникам воды или оседают в почве.