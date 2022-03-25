«Это давление НАТО»: эксперты об отмене «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки

Эксперты прокомментировали отмену поездов между Россией и Финляндией. В данном решении прослеживается след НАТО.

Об этом эксперты рассказали порталу 78.ru в пятницу, 25 марта.

Так, доцента кафедры экономических наук РАНХиГС Давид Тереладзе заявил, что, никакой выгоды от данного решения никому не стоит ожидать. Пострадает три контрагента: туристы, бизнес и сам перевозчик.

Вот эти три контрагента пострадают: у перевозчика снизится доход, турпоток снизится, ну и бизнес не будет иметь возможность быстро добраться, логистика усложнится, — говорит эксперт.

Также нашим коллегам удалось взять комментарий финского политолога Йохана Бекмана. Он и вовсе уверен, что такая инициатива несправедлива, и никаких объективных причин ей нет:

Последние 30 лет — это время открытых отношений России с Финляндией — очень много русских живут там. Граждан России, которые живут, работают, у них дети, семьи. Многие из них регулярно путешествуют из Финляндии в Россию. Но как они сейчас это будут делать — большая проблема. Это несправедливо и для этого никаких причин нет. Я уверен, что это со стороны НАТО давление и такое решение, к сожалению, принято, — поделился Бекман.

Напомним, движение поездов «Аллегро», которые курсируют между Петербургом и Хельсинки, может прекратиться уже завтра, 26 марта. Об этом мы писали в своем материале.