Ленобласть набирает волонтеров, которые расскажут ленинградцам о благоустройстве

До 1 апреля продолжается регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности – единой платформы по голосованию за объекты благоустройства. Голосование будет проходить в период с 15 апреля по 30 мая.

Для помощи в проведении голосования требуется помощь волонтеров. На сайте www.dobro.ru прошли регистрацию больше 150 человек. Задача волонтеров – информирование жителей о проектах на голосовании и их возможностях в формировании городской среды.

На голосование вынесут 25 проектов благоустройства парков и скверов, набережных и площадей, многофункциональных детских и спортивных пространств в населенных пунктах Ленинградской области. Выбранные жителям концепции будут реализованы в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».