Фото: ручные гранаты нашли в колодце в Волхове

По информации ivbg.ru, 25 марта около 11:30 в полицию Волховского района сообщили о трех ручных гранатах, обнаруженных в шахте колодца на Волховском проспекте в Волхове.

По предварительным данным, сотрудники «Леноблводоканала» обнаружили снаряды при профилактике сетей холодного водоснабжения. Предположительно, они лежали в канализации со времен Великой Отечественной войны.