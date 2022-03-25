Поезда между Петербургом и Финляндией отменят на два дня позже — с 28 марта

Три последних рейса «Аллегро» будут осуществлены 27 марта, в воскресенье.

Движение поездов «Аллегро» между Северной столицей и Хельсинки будет приостановлено в понедельник, 28 марта. Об этом сообщает пресс-служба РЖД 25 марта. Ранее в СМИ публиковалась информация, что сообщение будет прекращено уже завтра, 26 марта.

Три последних рейса, из которых два из Петербурга и один из Хельсинки, запланированы на воскресенье. Пассажирам отменённых рейсов будут возвращены деньги за билеты.

Ранее VR Group (Железные дороги Финляндии) проинформировали РЖД о невозможности продолжать работу поездов «Аллегро» в связи с введёнными в отношении компании санкциями.

Также недавно мы публиковали мнения экспертов по поводу отмены ж/д сообщения между странами. В данном решении прослеживается след НАТО.