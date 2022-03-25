ЛДПР намерена запретить Mash после фейка о смерти Владимира Жириновского

ЛДПР обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой признать редакцию Mash нежелательной организацией.

Об этом в пятницу, 25 марта, пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление пресс-службы ЛДПР.

Фракция ЛДПР инициирует обращение Госдумы в Генпрокуратуру с требованием признать нежелательной организацией редакцию Mash и все связанные с ним страницы в интернете и соцсетях», — поделились в партии.

К такой мере ЛДПР хотят прибегнуть после того, как Mash растиражировали новость о том, что якобы Владимир Жириновский скончался 25 марта из-за осложнений коронавируса.

Как сообщал ivbg.ru, официальные источники – Минздрав, Вячеслав Володин и представители фракции ЛДПР – опровергли информацию о смерти политика.