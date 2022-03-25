Музыкальный сервис Spotify окончательно уходит из России

Стриминговый аудиосервис Spotify намерен окончательно прекратить работу в России.

Ряд СМИ сообщает, что полное завершение работы сервиса в стране ожидается в апреле.

В начале марта в компании заявили о приостановке платной подписки для российских пользователей. Это было связано с приостановкой работы платежных систем Visa и Mastercard. Кроме того, в то же время сервис закрыл свое представительство в Москве.

На данный момент приложение Spotify еще доступно россиянам, но только по базовой бесплатной подписке со множеством ограничений. Что именно произойдет с аккаунтами россиян после ухода компании из страны, неизвестно.