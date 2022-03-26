Врач рассказал об опасности приема назальных капель

Отоларинголог предупредил о развитии зависимости от таких препаратов. Избавиться от нее будет крайне сложно.

Порталу Ura.ru врач-отоларинголог рассказал о последствиях приема назальных капель. По его словам, применением этих препаратов влечет серьезные последствия.

Опасность состоит в том, что наступит момент, когда вы не сможете дышать без капель. Привыкание возникает к одному единственному виду капель — это сосудосуживающие препараты, — говорит эксперт.

В основе сосудосуживающих капель содержится адреналин и его соединения, которые приводят к сжатию сосудов. После длительного применения отказ от этих препаратов приведет к отеку слизистой.

Вылечить зависимость от капель можно двумя способами. Одним из них — длительное применение гормональных препаратов. Вторым вариантом станет хирургическое вмешательство.