Населенные пункты Ленобласти, где на 26 марта выявлены 211 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 211 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 марта.

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