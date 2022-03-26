Населенные пункты Ленобласти, где на 26 марта выявлены 211 новых заражений COVID-19

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 211 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 26 марта.
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25.03.2022 78
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалёво (+3)/
- Волосовский район: Волосово (+3), Сумино (+1), Большая Вруда (+2), Калитино (+3), Холоповицы (+1).
- Волховский район: Волхов (+1), Сясьстрой (+2), Новая Ладога (+3), Иссад (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+5), Новое Девяткино (+2), Разметелево (+1), Новосаратовка (+1), Морозова (+2), Старая (+2), Романовка (+1), Бугры (+3), Юкки (+1), пгт. им. Свердлова (+1), Дубровка (+1), Дубровка (+1), Павлово (+1), Углово (+1), Лупполово (+1), Касимово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+6), Первомайское (+1), Рощино (+3), Советский (+2), Приморск (+1), Каменногорск (+1), Каменка (+1), Красносельское (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Сиверский (+2), Коммунар (+3), Большое Рейзино (+1), Новый Свет (+1), Пижма (+1), Мины (+1), Торфяное (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1), Кошкино (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Будогощь (+12).
- Кировский район: Кировск (+5), Приладожский (+1), Назия (+2).
- Лодейнопольский район: случаев заболевания не выявлено.
- Ломоносовский район: Новоселье (+1), Гостилицы (+1), Горбунки (+1), Оржицы (+1), Келози (+1), Лебяжье (+3), Копорье (+1), Большие Горки (+1), Кипень (+1), Форт Красная Горка (+1), Волковицы (+1), СНТ Зенит (+1), Малое Карлино (+2).
- Лужский район: Луга (+12), Заклинье (+1), Красный Маяк (+1), Ретюнь (+1).
- Подпорожский район: Винницы (+2), Подпорожье (+7).
- Приозерский район: Приозерск (+8), Снегиревка (+2), Кузнечное (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+24).
- Тихвинский район: Тихвин (+5).
- Тосненский район: Тельмана (+4), Тосно (+7), Никольское (+4), Ульяновка (+1), Сельцо (+1), Любань (+1), Рябово (+2), Красный Бор (+3).