Эксперты: доходы россиян снизятся на 12 % в 2022 году

Согласно докладу института ВЭБ.РФ, доходы россиян могут снизиться на 12%, а безработица достигнет уровня в 6,2 %. Всему виной антироссийские санкции.

Об этом 26 марта пишет РБК, со ссылкой на данные Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ.

Как следует из доклада аналитиков, инфляция может достигнуть 19,3% к концу этого года. Этот прогноз соответствует оценке аналитиков в рамках опроса ЦБ — они ждут инфляцию на уровне 20%. На фоне введённых санкций рост цен уже разогнался до 14,5% годовых (18 марта). Однако к декабрю 2023 года институт прогнозирует снижение этого показателя до уровня 5,3%, а еще через год, в декабре 2024-го — до 4,1%.

Чтобы избежать падения доходов россиян, эксперты ВЭБ. РФ подготовили ряд предложений:

индексация пенсий — дополнительно на 8% в 2022 году (сверх уже проведенной индексации на 8,6%); индексация зарплат «целевых» бюджетников — врачей, преподавателей вузов, среднего и младшего медперсонала, учителей и воспитателей, на которых распространяются целевые показатели майского указа президента от 2012 года — на 6%; увеличение довольствия остальных бюджетников, военнослужащих и работников правоохранительных органов — на 8%. увеличение пособия по безработице до прожиточного минимума; повышение размера маткапитала и расширение списка трат, которые можно оплатить с помощью выплаты.