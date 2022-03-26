Магнитная буря и северное сияние «прошли» парой над Вуоксой — фото

Энтузиасты делятся очередной серией захватывающих снимков. На этот раз зеленое зарево было разбавлено перламутровыми лучами магнитной бури.

Фотографиями природного явления, посетившего Приозерский район Ленобласти традиционно делятся энтузиасты из tg-канала «Астро Фото Болото». Автором снимков стал Михаил Терентьев.

Как пишут в tg-канале, на кадрах — магнитная буря G2-G3 над церковью Андрея Первозванного на Вуоксе. Захватывающие снимки были сделаны в ночь на 14 марта, но опубликованы только недавно.