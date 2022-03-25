Закрытие McDonald’s не испугало муринских роботов-курьеров. Теперь они трудятся на «Почту России»

В социальных сетях жители Мурино делятся кадрами, как курьеры на колесах вместо бургеров развозят посылки с почтовых отделений.

После закрытия McDonald’s в Мурино роботы-курьеры «Яндекса» работают на «Почте России». Пока доставку осуществляют три андроида, пишут Невские Новости, ссылаясь на пресс-службу «Почты России». Услуга доставки обходится всего в один рубль и занимает порядка одного часа.

С 16 марта жители Мурино могут заказать доставку посылок из отделений Почты России роботами-курьерами Яндекса. Пока мы тестируем услугу с помощью трех роверов в двух отделениях: на проспекте Авиаторов Балтики, дом № 17 и на Охтинской аллее, дом № 8. Заказать доставку можно в мобильном приложении Почты на Android, — рассказали в «Почте России».