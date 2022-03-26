Видео: дети в Петербурге устроили опасные игры на льду

Спасатели Петербурга второй раз меньше чем за сутки выезжали на водоемы города, где со льда эвакуировали большие группы людей. В этот раз рискнуть решили дети.

Комсомольская правда в своем tg-канале 26 марта публикует видео от очевидца. На нем порядка 7 ребят развлекаются на тающем льду. Некоторые из них запрыгнули на отколовшиеся льдины и позировали перед сверстниками.

Однако спустя короткое время к месту детских шалостей прибыл катер МЧС на воздушной подушке и разогнал ребятню.

Минувшим вечером спасатели выезжали в Кронштадт, где 8 взрослых и 1 ребенок застряли на льду. МЧС эвакуировали оказавшихся на промерзшем водоеме людей и доставили к берегу.