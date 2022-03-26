Россияне могут остаться без бананов. Эквадорские поставщики не могут отправить фрукты из-за санкций

Европейские санкции в отношении России стали причиной проблем с логистикой бананов из Эквадора.

Об этом 26 марта сообщает ТАСС, ссылаясь на иностранные СМИ.

Россия является четвертым рынком по поставкам продукции не из нефтяного сектора. Европейские санкции вынудили эквадорских продавцов приостановить отправку грузов в Россию. Так, один из поставщиков был вынужден буквально выбросить 20 тонн бананов.

На Россию приходится более 20% экспорта бананов из Эквадора, две другие важные статьи эквадорского экспорта — свежие цветы и креветки — также предназначались России, — приводит агентство.