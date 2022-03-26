Спасатели Петербурга выезжали на Фонтанку, чтобы спасти беглого кота

Домашний питомец сбежал от хозяев в неизвестном направлении. Спустя ночь поисков его нашли купающимся в Фонтанке.

Об этом 26 марта пишет портал 78.ru, ссылаясь на экстренные службы.

Кот сбежал из дома ещё минувшим вечером. Владельцы искали его всю ночь и нашли только к утру. Находился питомец прямо в воде на набережной Фонтанки. В итоге владельцы кота были вынуждены вызывать МЧС.

Спасательная операция на напротив дома № 80 по набережной Фонтанки длилась недолго. Испуганное и вдоволь накупавшееся животное передали хозяевам.