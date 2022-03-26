Пункты пропуска в Финляндию в Выборгском районе работают штатно

Все таможенные посты Выборгского района Ленобласти работают в штатном режиме. Пропуск товаров и транспорта производятся без изменений.

Об этом сообщает пресс-служба СЗТУ 26 марта.

Ситуация в пунктах пропуска на границе Финляндии и России в Выборгском районе остается стабильной. Таможенные посты работают без перебоев. Таможенное оформление транспорта также осуществляется без ограничений по всем направлениям.

Как приводит ведомство, за март основной поток транспорта приходится на таможенный пост МАПП Торфяновка — в сутки оформляется 371 легковой автомобиль и 305 грузовиков в среднем.

Пункт пропуска МАПП Брусничное в марте был менее нагружен. Здесь таможенное оформление проходят 286 легковых автомобилей и 151 грузовой за сутки в среднем.

Через МАПП Светогорск производится оформление только по грузовому направлению. За март в среднем оформлялось 133 грузовых автомобиля.