Видео: на Филиппинах началось масштабное извержение вулкана Тааль

Автор: Анастасия Щербакова
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Вулкан Тааль внезапно проснулся на острове Лусон на Филиппинах. Столб пепла уже достиг 1,5 км. 

Видео с места надвигающейся природной катастрофы публикуют иностранные СМИ. Власти страны уже приступили к эвакуации ближайших к извержению населенных пунктов. Жителям рекомендуют оставаться дома и использовать респираторы и защитные очки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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