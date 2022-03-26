Видео: на Филиппинах началось масштабное извержение вулкана Тааль

Вулкан Тааль внезапно проснулся на острове Лусон на Филиппинах. Столб пепла уже достиг 1,5 км.

Видео с места надвигающейся природной катастрофы публикуют иностранные СМИ. Власти страны уже приступили к эвакуации ближайших к извержению населенных пунктов. Жителям рекомендуют оставаться дома и использовать респираторы и защитные очки.