Видео: на Филиппинах началось масштабное извержение вулкана Тааль

Вулкан Тааль внезапно проснулся на острове Лусон на Филиппинах. Столб пепла уже достиг 1,5 км.
Видео с места надвигающейся природной катастрофы публикуют иностранные СМИ. Власти страны уже приступили к эвакуации ближайших к извержению населенных пунктов. Жителям рекомендуют оставаться дома и использовать респираторы и защитные очки.
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