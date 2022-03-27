В Васкелово кто-то сжег сразу три дома. Поджигателя ищут

По информации ivbg.ru, 26 марта во Всеволожском районе возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога.

В СНТ «Турбостоителей» возле деревни Васкелово 26 марта около 02:30 загорелись сразу три одноэтажных строения на участке. В экстренные службы о пожаре сообщила 55-летняя учительница школы в Токсово.

Ущерб хозяев составил 5 миллионов рублей. Предполагается умышленный поджог.