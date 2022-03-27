Россиянам проиндексируют социальные пенсии на 8,6% с 1 апреля

Индексацию социальных пенсий в России в 2022 году произведут с 1 апреля на 8,6%. На эти цели выделят 33,7 млрд руб. Индексация затронет около 4 млн человек.

Ранее индексация пенсий была проведена для гражданских неработающих и военных пенсионеров. Также, как сообщал ivbg.ru, Владимир Путин анонсировал увеличение МРОТ и зарплат бюджетников.

Президент пояснил, что рост цен оказывает влияние на доходы россиян, и на это надо реагировать соответственным образом – чтобы реальные доходы населения не падали.