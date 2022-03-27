Во Всеволожске 10-месячный ребенок отравился наркотиками

По информации ivbg.ru, 26 марта около 18:30 из квартиры на улице Ленинградской во Всеволожске в районную больницу госпитализировали 10-месячного мальчика.

Врачи диагностировали острое отравление. По предварительным данным, это наркотическое вещество растительного происхождения. Состояние ребенка оценивалось как тяжелое.

Семья ребенка полная и ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Известно, что отец и мать мальчика официально не трудоустроены.