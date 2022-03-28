Врач назвал самую восприимчивую и невосприимчивую к COVID-19 группу крови

Врач медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Дмитрий Злобин рассказал, что в ходе исследований по всему миру установлено, что люди со второй группой крови чаще других болеют COVID-19.

«В ряде статей заявлялось о более высокой восприимчивости к нему у людей с группой крови 2 и самой низкой у людей с группой 1», – сообщил Дмитрий Злобин

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на статистику, влияние группы крови на клинических исход до сих пор не было доказан. А имеющиеся результаты исследований неизвестно как применять на практике.