Грузчик с ножом и молотком проломил голову, изрезал ножом и переломал кости соседу в Горелово

По информации ivbg.ru, 27 марта около 01:00 в полицию Санкт-Петербурга сообщили о побоище на улице Коммунаров, 116. Мужчина с ножом и молотком избивал человека, который уже не мог оборонятся.

Прибывшие на место полицейские задержали агрессора – им оказался 41-летний грузчик из соседнего дома. Он выпивал алкогольные напитки с 46-летним соседом, и его же избивал на пороге дома.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ножевые раны груди, переломы ноги и кисти руки. Установлено, что задержанный в конце 90-х привлекался за аналогичное правонарушение и был приговорен к лишению свободы на 14 лет.