Пьяный мигрант избил медика скорой помощи в Петербурге. У пострадавшего травма головы и сотрясение

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 27 марта на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге 33-летний нетрезвый гражданин Узбекистана избил врача подстанции скорой помощи № 19.  

Пострадавшему врачу потребовалась медицинская помощь. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Про мигранта известно, что он приехал в Россию на заработки летом 2021 года. Официально не трудоустроен, проживает в хостеле рядом с Московским вокзалом.

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05.03.2022 4623
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