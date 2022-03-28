В автобусах Петербурга нельзя будет оплачивать проезд наличкой с 1 апреля

С 1 апреля, чтобы проехать на общественном транспорте в Санкт-Петербурге, оплачивать проезд нужно будет банковской картой, «Подорожником» или «Единой картой петербуржца».

К оплате принимаются карты Visa, Mastercard и «МИР». Есть новшество – одноразовый QR-билет, приобрести который можно в метро или киоске организатора перевозок.

Полный список автобусов, в которых нельзя будет оплатить проезд наличными – здесь.