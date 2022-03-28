Видео: Дрозденко показал заказник «Раковые озера» с высоты птичьего полета

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Александр Дрозденко продолжает показывать в соцсетях красивые места Ленобласти.

На этот раз губернатор Ленобласти опубликовал кадры заказника «Раковые озера», сделанные с высоты птичьего полета. Данный природный объект в Выборгском районе является традиционной стоянкой перелетных птиц. Сейчас там оборудованы экотропа и наблюдательные вышки.

И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели.

Вам будет интересно
Видео: Дрозденко показал заказник «Раковые озера» с высоты птичьего полета Ленобласть, заказник, Дрозденко, Выборгский район, "Раковые озера"
В лесу во Всеволожском районе нашли первые грибы - фото
Во Всеволожском районе Ленобласти местный грибник наткнулся на первые грибы, выглядывающие из-под проталин в лесу. Фото: Станислав Кривошеев, Грибы и Грибники...
24.03.2022 226
Автор