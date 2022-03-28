Видео: Дрозденко показал заказник «Раковые озера» с высоты птичьего полета

Александр Дрозденко продолжает показывать в соцсетях красивые места Ленобласти.
На этот раз губернатор Ленобласти опубликовал кадры заказника «Раковые озера», сделанные с высоты птичьего полета. Данный природный объект в Выборгском районе является традиционной стоянкой перелетных птиц. Сейчас там оборудованы экотропа и наблюдательные вышки.
И по традиции пожелал всем жителям Ленобласти успешной рабочей недели.
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