Первый ресторан со стажировкой для бездомных открылся в Питере: рассказываем о нем

26 марта 2022 года в Северной столице открылся первый в России ресторан с системой транзитного трудоустройства бывших бездомных. Новое место поможет не только людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, снова войти в социальный поток, но и накопить денег для закрепления своего положения. Редакция ivbg.ru рассказывает, откуда появилась идея создания подобного заведения, как проходит стажировка бывших бездомных.

Что собой представляет ресторан?

«Вход с улицы» является современным рестораном с меню из простых домашних блюд европейской кухни, куда входят завтраки, обеды и ужины. Гостям предлагают попробовать горячие блюда, пасты, супы, пироги, закуски и десерты, совместно приготовленные квалифицированными специалистами и бывшими бездомными. Зал рассчитан на 50 посадочных мест.

Как рассказал ресторатор Александр Берковский, который помогал в создании концепции, основное направление заведения — домашняя кухня. Предполагается, что новое место станет конкурентоспособным и будет гармонично сочетаться с петербургским ресторанным бизнесом.

«Вход с улицы» расположен в Бертгольд центре на Гражданской улице, 13-15 в Санкт-Петербурге. Гости могут посетить его в любой день с 11:00 до 23:00. Сумма среднего чека составляет около 750 рублей. Полученная прибыль будет направлена на финансирование приютов для бездомных «Ночлежки».

Идея создания нового места и ее реализация

Новый ресторан — единственное заведение с системой транзитного трудоустройства бывших бездомных не только в городе на Неве, но в России. Подобные места зарекомендовали себя в Европе. На основе опыта таких заведений общепита, как кафе-столовая Crisis в британском городе Оксфорд и лондонском ресторане The Brigade, петербуржцы решили создать российскую альтернативу, но с новым форматом. В британских заведениях бездомные люди работают на постоянной основе, когда как во «Входе с улицы» предусмотрена практика с возможным дальнейшим трудоустройством.

Идея открытия ресторана в Санкт-Петербурге появилась в 2018 году. Если бы не начавшаяся пандемия коронавируса, то ее реализовали бы в 2020 году. Проект временно отложили. В ноябре 2021 года, после получения ключей от нынешнего помещения, началась основная работа. 26 марта 2022 года заведение стало доступным для гостей.

На реализацию проекта ушло примерно девять миллионов рублей из бюджета «Ночлежки», из них около двух с половиной миллионов удалось собрать с помощью краудфандинга — коллективного финансирования. Для всех желающих принять участие в сборе средств были предоставлены лоты на выбор. К примеру, перечислив 150 рублей, благотворитель вносился в «Список хороших людей» — амбарную книгу заведения, которую доступна для гостей после открытия ресторана. Кроме того, в перечень лотов вошли: бесплатные завтраки, подписка на кофе, стажировочный день на кухне, именной стол и постоянно закрепленное за жертвователем место в ресторане.

Кто помог в реализации идеи?

Действующие партнеры «Ночлежки» также оказали содействие в воплощении идеи в жизнь. Концепцию заведения помогли разработать известные рестораторы Александр Берковский, Дмитрий Блинов, Антон Абрезов, Йос Фрумкин и Артем Темиров. Дизайн продумала и создала студия Kapodaki. Настенные панно, предназначенные специально для «Входа с улицы» нарисовала художница Екатерина Хозацкая. Название придумали в рекламном агентстве Great. Фирменный стиль ресторана разработало рекламное агентство «Восход» — логотип ресторана, дизайн вывесок и полиграфии.

Компания «Мосплитка» снабдила заведение керамической плиткой и керамогранитом. Организация Liebherr предоставила холодильники, Gonchar Dining — керамическую посуду, PITERPROF — форму для поваров, Mr. Murka — фартуки для персонала, MÖWE — керамические чашки ручной работы, а «Артикул-Мебель» — подстолья. С аудитом и производственным контролем ресторана помогли партнеры из SANERITY, с постановкой и сопровождением системы учета – компания «Фалькон Эксперт». Кухонный инвентарь помог закупить «СберМаркет». Организация «МедПроф» на бесплатной основе проводит медосмотры для стажеров и сотрудников, а также оформляет медкнижки.

Как проходит процесс стажировки для бездомных?

Планируется, что в год стажировку в ресторане будут проходить от 15 до 20 человек. Практика рассчитана на три-четыре месяца и будет оплачиваться в размере 20 тысяч рублей в месяц, что поможет людям накопить средства для дальнейшего съема жилья.

«Три-четыре месяца — это адекватный период времени, чтобы получить базовые навыки и понять азы профессии. Это период, который мы определили на момент разработки концепции проекта. На практике все может быть иначе. Если желающих пройти стажировку в какой-то момент не будет или нынешние практиканты еще не найдут новое место работы, то длительность обучения для кого-то может увеличиться. Все индивидуально. Ведь мы благотворительная организация, наша деятельность направлена на помощь людям», — пояснила пиар-специалист благотворительной организации «Ночлежка» Татьяна Баженова.

Бывшие бездомные попробуют себя в роли поваров, барменов и официантов, имея на руках санкнижки и другие необходимые документы. После прохождения стажировки подопечные «Ночлежки» получат рекомендации для последующего трудоустройства. Также стажеры могут попасть на работу в заведения общепита партнеров «Ночлежки», например, в кафе «Общество чистых тарелок».

«Стажеры нашего ресторана – это люди, которые в недавнем прошлом оказались на улице, оказались по разным причинам в очень тяжелой ситуации. Теперь они живут в приютах «Ночлежки», но при этом у них нет востребованной профессии. Они будут проходить практику во «Входе с улицы», получать навыки работы в общепите. Это действительно возможность кардинально изменить свою жизнь. Потому что многим бездомным именно отсутствие профессии не позволяет оставить улицу за спиной», — озвучил руководитель «Ночлежки» Данил Краморов.

Кухня частично выставлена на общий обзор. Приготовления пищи проходят за стеклом от общего зала, так что каждый желающий может увидеть процесс готовки. Отметим, что работа организована таким образом, что сложно догадаться, кто из персонала когда-то познал жизнь на улице.

Организация проводит поиск потенциальных стажеров только среди своих подопечных и бывших клиентов «Ночлежки», которые не имеют постоянного места работы. Но не все бездомные организации в силу возраста, здоровья и интересов могут или желают проходить практику в ресторане.

Про нынешних стажеров

В первом потоке стажировку проходят двое бывших бездомных в качестве помощников поваров. Один из мужчин проживает в Реабилитационном приюте на Боровой улице, а второй — в приюте для зависимых людей «Дом на полдороги».

Дмитрий Тимофеев больше 10 лет принимал наркотики. Он прошел тяжелый путь реабилитации, борясь с зависимостью. Несколько лет назад окончил поварские курсы и получил свидетельство об окончании, но тогда работа и собственное будущее не вызывали у него интереса. Реабилитация помогла мужчине поменять отношение ко многим вещам. После получение предложения на стажировку, он решил, что больше не упустит свой шанс вернутся к нормальной жизни в социуме. По словам жителя приюта «Дом на полдороги», практика приносит удовлетворение, которое тесно связано с душевным спокойствием и равновесием. Дмитрий отметил, что ничего не ждет, пытаясь двигаться в своем потоке, так как будущее непредсказуемо.

По словам Татьяны Баженовой, первый набор может быть дополнен официантами и барменами, если появятся кандидаты из клиентов «Ночлежки», желающие проявить себя в сфере общепита.

Справочная информация о «Ночлежке»

«Ночлежка» — российская негосударственная благотворительная организация, помогающая людям, оказавшимся на улице. Основана в Ленинграде в феврале 1990 года. На базе проекта работают: