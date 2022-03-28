В Ленинградском зоопарке проснулись сурки — видео

В Ленинградском зоопарке после зимней спячки проснулись сурки Ижорик и Августина.

Сурки провели в зимней спячке почти четыре месяца и сильно потеряли в весе. Теперь их кормят пшенной кашей, орехами, свежими овощами и яблоками. Чтобы не навредить зверькам, порции еды увеличивают постепенно, чтобы их пищеварительная система адаптировалась.

Ранее в Ленинградском зоопарке объявили конкурс на имя для малыша лемура, который родился в мае прошлого года. Напомним, что зоопарк перешел на весенний режим работы.